Rudi Garcia oggi in Costiera Amalfitana: "Ne approfitto per visitare questi posti" | FOTO

Rudi Garcia oggi a Ravello, in provincia di Salerno, nella splendida costiera amalfitana. L’ex allenatore del Napoli - come riportato da Il Quotidiano della Costiera - ha trascorso questa domenica proprio qui in Campania, come sempre in compagnia di Francesca Brienza, la sua compagna e madre di sua figlia Sofia, nata lo scorso 8 settembre.

Ultime notizie. Garcia e Brienza erano in compagnia di altri cinque amici ed ha passato la giornata a Villa Cimbrone. Intercettato dal Quotidiano della Costera, Rudi Garcia ha dichiarato: "Sono qui con la mia famiglia e ne approfitto per visitare questi posti incantevoli". Ha anche scattato foto con alcuni tifosi, poi ha pranzato a Ravello ed è andato via al tramonto.

In allegato le foto del Quotidiano della Costiera.