Notizie calcio. Arrivano novità positive per Rudi Garcia, che potrà contare su Amir Rrahmani per Napoli-Empoli di domenica. Il centrale difensivo, infatti, non è stato convocato per il recupero di Kosovo-Israele che era in programma nello stesso giorno della gara contro i toscani.

Rrahmani sarà quindi a disposizione per Napoli-Empoli e si candida per una maglia da titolare nella sfida del Maradona, in programma alle ore 12.30.