Infortunio Rrahmani, ultime su condizioni e tempi di recupero: verso il forfait con l'Ajax

Notizie Napoli calcio. Gli azzurri continuano la propria cavalcata tra campionato e coppa, centrando l'ottavo succcesso consecutivo con la vittoria per 4-1 sul campo della Cremonese.

Unico neo della sfida è stato l'infortunio muscolare occorso ad Amir Rrahmani, costretto al cambio su finire del secondo tempo. Ecco quanto riportato da Il Mattino:

Un piccolo problema muscolare che ha costretto il difensore a lasciare il campo sul finale della ripresa. Andrà monitorato in queste ore, anche perché con problemi muscolari non si può scherzare, tanto più che qui si gioca ogni 3 giorni. Mercoledì, infatti, si torna in campo per la Champions contro l’Ajax (il Maradona va verso il tutto esaurito) e Spalletti potrebbe pensare di tenerlo a riposo per evitare di forzare. D’altra parte al suo posto c’è Ostigard che già ieri a Cremona a dimostrato di potersi meritare una maglia da titolare.