Rrahmani convocato per Napoli-Fiorentina, è recuperato: la decisione sulla convocazione in nazionale

Ultime notizie SSC Napoli - Giornata di vigilia e di rifinitura in vista di Napoli-Fiorentina, che si giocherà domani sera allo stadio Maradona di Fuorigrotta, ore 20:45. E Rudi Garcia ripartirà da almeno 10/11esimi che han fatto bene col Real Madrid. Con l'unico dubbio Mario Rui-Olivera, da scogliere.

Intanto, dall'infermeria arriva una buona notizia, confermata dall'edizione oggi in edicola di Repubblica:

"La novità è la probabile convocazione di Rrahmani (in panchina) che poi non partirà con il Kosovo per tornare al top durante la sosta".

Di fatti il Kosovo ha 'accolto' la richiesta di Garcia e del Napoli, non convocando il difensore centrale sulla via del recupero: uno dei pilastri della sua nazionale, a cui però rinuncerà in queste gare di ottobre.