RPN - Gabri Veiga al Napoli, tra domenica e lunedì le visite mediche: i dettagli dell'affare

Notizie calcio. Dopo una nottata di contatti, il Napoli ed il Celta Vigo hanno raggiunto l'accordo per la cessione a titolo definitivo del promettente Gabri Veiga. Il centrocampista spagnolo si unirà agli azzurri sulla base di 30 milioni di euro, più 6 milioni di bonus raggiungibili già nel corso della prossima stagione. Presente anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, che spetterà al Celta come 'premio' e riconoscimento per il suo sviluppo.

Gabri Veiga-Napoli, le visite mediche

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, nelle prossime ore comincerà l'iter burocratico e il tanto atteso scambio di documenti tra i due club. Le visite mediche di Gabri Veiga al Napoli dovrebbero essere fissate tra domenica ed lunedì a Villa Stuart, ma non è da escludere un colpo di scena affinché la partenza possa essere anticipata già alla giornata di domani.