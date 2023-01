Rosario Central, il manager: "Siamo in contatto con Di Maria per farlo tornare da noi"

Il Rosario Central vuole riportare in Argentina Angel Di Maria, attaccante della Juventus. L'ha detto il manager del club, Miguel Angel Russo:

DI Maria può tornare in Argentina

"Sì, siamo in contatto con Di María. Se viene, dobbiamo trovargli una squadra competitiva. A un certo punto tornerà", ha detto Russo che prosegue. "Dobbiamo migliorare internamente. Con l'Argentina campione del mondo serve un campionato più competitivo".

Di Maria, che non lascerà la Juventus a gennaio, non ha ancora preso una decisione per la prossima stagione.

