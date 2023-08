Fabrizio Romano scrive sul proprio profilo Twitter:

"Il Napoli ha appena migliorato la sua offerta per Gabri Veiga. Nuova proposta sul tavolo e trattativa sempre più vicina per i migliori talenti spagnoli Il Celta Vigo vuole trovare la soluzione finale entro la fine della settimana, prima della prossima partita. Tutte le parti fiduciose. Trattative in corso".