Fabrizio Romano parla di Dragusin sul proprio profilo X:

"Il Tottenham ha stabilito un nuovo contatto con il Genoa per Radu Dragusin. Le trattative sono ancora in corso e dovrebbero proseguire nel fine settimana. I termini personali rimangono concordati con gli Spurs. Il Genoa insiste per 30 milioni di euro garantiti, a breve è prevista un'offerta ufficiale formale".