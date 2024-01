Fabrizio Romano ha parlato ai microfoni di X:

"Il Napoli ha concordato un accordo con l'Hellas Verona per l'attaccante belga Cyril Ngonge. Accordo da 18 milioni più bonus. Trattative in corso lato giocatore e maggiori dettagli. Nel frattempo, Hamed Traoré completa le visite mediche oggi e arriva in prestito dal Bournemouth".