Roma, tifosi infuriati: "Addio al quarto posto. Impresentabili, Fonseca via"

Napoli - Pareggio amaro, con addio al quarto posto e addirittura settimo posto in classifica. La Roma fa 2 a 2 contro il Sassuolo, i tifosi sono delusi e arrabbiati per l'ennesima prestazione sotto tono di una squadra che voleva lottare per qualificarsi in Champions e adesso si trova anche sotto la Lazio: "Impresentabili, come si può approcciare in questo modo a una delle partite fondamentali di questa ultima parte di stagione?". I tifosi sui social sono furiosi per l'ennesimo pareggio: "Sono in imbarazzo per loro. Errori difensivi, cali di concentrazione, errori nei passaggi. Una squadra da mezza classifica. La Roma non si merita di finire tra le prime quattro". E infatti ora la Roma sprofonda al settimo posto: "Finisce che andremo a giocare la Conference League, che disastro. Squadra da rifondare, via tutti quei giocatori che si credono fenomeni e invece non danno nulla alla Roma".

Sotto processo anche Fonseca



"Ha sbagliato l'approccio al match, ma in generale non riesce a dare grinta e determinazione a questa squadra. Poi perché gli attaccanti non segnano da nove partite? C'è qualcosa che non va anche nella tattica. È tutto sbagliato: dai giocatori all'allenatore". Sotto accusa anche El Shaarawy: "Lo volevamo tanto, ma ci aspettavamo quello dell'ultimo anno alla Roma. E invece perde palloni, sbaglia gol facili e non riesce ad essere pericoloso. Mi ha deluso davvero tanto".