Roma, Pellegrini nei guai! Spuntano tre denunce per stalking da una escort rumena: i dettagli

"Un notissimo calciatore, capitano di una squadra di serie A e simbolo della Nazionale Italiana è nei guai". Lo scrive il portale, DillingerNews, di Fabrizio Corona che rilancia un altro scandalo, dopo quello delle scommesse.

Il nome in questione è quello di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma. Ecco quanto scritto dal sito:

Tre denunce per stalking a Parma, una ad Avezzano e una a Roma. Tutte fatte dalla stessa persona, una giovane escort rumena A.G., che abbiamo incontrato personalmente e che chiede di non rivelare per adesso la sua identità. Tutte nei confronti del calciatore della Roma e della nazionale italiana Lorenzo Pellegrini.

A presentarle, in un periodo che va da aprile 2023 ad oggi, è stato uno studio legale della capitale a cui la ragazza si è rivolta per cercare di porre fine a quello che, secondo i denuncianti, sarebbe un comportamento che va ben oltre i limiti della legge. Nelle segnalazioni fatte alla polizia ci sarebbe anche la richiesta di approfondire eventuali altri reati che potrebbero essere riscontrati dagli inquirenti in fase di indagini.

Le denunce, spiegano i legali della ragazza, sono state tutte presentate con la richiesta di attivare il cosiddetto codice rosso. Si tratta del protocollo che consente indagini in casi particolarmente gravi di violenza tra gli altri maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l’effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime.