Roma, infortunio Mancini: ha già lasciato il ritiro delle Nazionale, condizioni e tempi recupero

Notizie - Infortunio Mancini, il calciatore della Roma lascia il ritiro della Nazionale. E' arrivata in queste ore la notizia dell'infortunio di Gianluca Mancini che non gli permette di continuare a seguire i prossimi impegni dell'Italia di Roberto Mancini.

Roma, infortunio Mancini: condizioni e tempi recupero

Gianluca Mancini ha abbandonato il ritiro della Nazionale italiana per fare ritorno a Roma. Infortunio per Mancini che però non dovrebbe dare preoccupazioni. Il difensore italiano ha accusato un'infiammazione alla pianta del piede e ha fatto rientro nella Capitale per sottoporsi ad alcuni trattamenti e riposare qualche giorno. A riportarlo è Vocegiallorossa.it.