Roma, i Friedkin fanno sognare i tifosi: aumento di capitale di 460 milioni

Notizie - Ultime notizie per la Roma calcio, i Friedkin fanno sul serio con l'aumento di capitale di 460 milioni di euro. Lo dimostra il bilancio al 30 giugno scorso approvato ieri dal Cda, che denota molte (note) ombre, ma anche la volontà della proprietà statunitense di investire

Un dato per tutti: l’aumento di capitale di 210 milioni (varato dall’ex presidente Pallotta) che doveva terminare il 31 dicembre prossimo, sarà spostato alla stessa data del 2022 ma con una cifra nettamente superiore, 460 milioni. Questo perché, in soli quattordici mesi, i Friedkin hanno versato nelle casse del club già 284 milioni (10,9 milioni solo questo mese) oltre ai 199 milioni spesi per l’acquisto del club. I 284, perciò, si sono andati ad aggiungere ai 101 milioni già pagati da Pallotta. A questo punto, da qui al prossimo anno, l’azionista di maggioranza e quelli di minoranza dovranno mettere altri 75 milioni per arrivare a quota 460