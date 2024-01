Riyadh, il report dell'allenamento del Napoli: lavoro personalizzato per Demme e Olivera, terapie per Cajuste e Mazzocchi

Dopo il successo nella semifinale di EA Sports FC Supercup contro la Fiorentina, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Riyadh. Gli azzurri preparano la finale di Supercoppa italiana che si giocherà lunedì 22 gennaio allo "Al-Awwal Park Stadium" alle ore 20 italiane (22 locali).

Come riporta il report sul sito della SSC Napoli:

"La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri dall'inizio hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in riscaldamento, torello e lavoro tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Demme e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato prima in palestra e poi in campo. Terapie per Cajuste e Mazzocchi".