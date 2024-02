Rivoluzione calcio: introdotto il cartellino blu, quando si userà

Notizie calcio - Ci sono delle novità importantissime nel mondo del calcio con la rivoluzione del cartellino blu che andrà a dare una svolta epocale a questo sport. Perché ora anche in Italia e in Serie A sarà introdotto il cartellino blu.

Cartellino blu

Tutto pronto per quello che sarà l'inserimento del cartellino blu nel mondo del calcio e in Italia che è atteso con grande scetticismo da parte della maggior parte delle tifoserie.

Arriva in maniera decisiva la clamorosa rivoluzione in vista dei prossimi mesi e anni con il mondo del calcio che accoglierà una nuova regola quella del cartellino blu. In un momento storico difficile per gli arbitri in Italia tra Var, rigori, regolamenti, decisioni ed errori, che arriva un altro cambiamento che può stravolgere il mondo del calcio e incidere in maniera decisiva sul futuro del calcio.

Perché, come annunciato dai colleghi di Telegraph Football che può cambiare ancora il regolamento con il cartellino blu che verrà sperimentato già dai prossimi mesi per poter essere poi inserito in maniera ufficiale nel mondo del calcio.

Sarà ancora una volta l'arbitro a decidere di estrarre il cartellino blu in caso di falli gravi o dure proteste nei confronti proprio degli ufficiali di gara. A cosa serve il cartellino blu e quando sarà usato? Questa scelta dell'arbitro comporterà un’espulsione temporanea di 10 minuti. Nella giornata del 9 febbraio 2024 ci sarà la svolta e verrà annunciato proprio dall’Ifab, saranno svelate anche le tempistiche della sperimentazione.