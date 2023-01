Ritiro pre-partita Napoli-Roma e partite serali, arriva la nota chiarificatrice del club azzurro

Notizie Napoli calcio - Questa sera andrà in scena Napoli-Roma allo stadio Maradona, posticipo serale della 20^ giornata del campionato di Serie A.

Ritiro Napoli pre-partita, la nota del club azzurro

Il Napoli, come ormai d'abitudine per le gare serali, non è andato in ritiro la sera prima della sfida. Il club azzurro, attraverso i propri canali ufficiali, ha voluto chiarire la questione con un breve comunicato:

Alcuni media sottolineano che alla vigilia della partita contro la Roma, il Napoli non sia andato in ritiro. Serve maggiore attenzione. Il Napoli, in questa stagione, non ha mai pernottato la sera prima della gara in albergo quando si è giocato al Maradona nelle partite serali di campionato e di Champions League.