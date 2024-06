Ritiro Napoli, staff di Conte dopodomani a Castel di Sangro! Si lavora per anticipare le date, ma c'è un problema

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli lavora e prepara la stagione, tra poco meno di un mese sarà a Dimaro-Folgarida e a seguire a Castel di Sangro. Per quanto riguarda questo secondo ritiro, mercoledì tutto lo staff di Antonio Conte sarà in Abruzzo per i consueti sopralluoghi nelle strutture che ospiteranno il Napoli. Possibile una struttura alberghiera vicino lo stadio Patini di Castel di Sangro, almeno per una parte dello staff. Le date ufficiali sono dal 25 luglio al 10 agosto, ma di mezzo c’è la Coppa Italia e si sta lavorando per anticipare arrivo e partenza dal 24 luglio a pranzo al 9 agosto. Però il Prefetto sarebbe intenzionato a non concedere l’arrivo al 24 perchè in quel giorno sarebbero in partenza i giocatori della Salernitana che sono in ritiro in zona”