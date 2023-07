Ritiro Napoli in Trentino, tutto pronto a Dimaro: che accoglienza per gli azzurri! | FOTOGALLERY

Ultime notizie SSC Napoli - C'è grande attesa fra i tifosi per il ritiro del Napoli, che ci arriva da campioni d'Italia. E la città di Dimaro-Folgarida è pronta ad accogliere i campioni azzurri dopo la vittoria dello scudetto. E ancor più degli altri anni, per questo motivo, la cittadina si veste d'azzurro per il Napoli.

All’entrata di Dimaro, infatti, poco prima della rotonda che conduce allo Sport Hotel Rosatti, è stato esposto un nuovo cartellone per i campioni d’Italia, cheda un po' di anni non veniva aggiornato. Ma adesso, dopo la conquista del tricolore, ecco la gigantrografia di capitan Di Lorenzo che alza il trofeo della Serie A.

E poi in giro per la città vi sono le bandiere d'Italia col 3 dorato che ha caratterizzato la comunicazione social della SSC Napoli e persino il "Napul3" all'ingresso della stradina che porta al terreno di gioco di Carciato.

Clicca sulle immagini in allegato per guardare le foto del collega Antonio Corrado: