Ritiro Napoli a Dimaro, il report della prima seduta: personalizzato per Lozano e Gaetano

Notizie Napoli calcio. Primo allenamento per il Napoli al campo di Carciato a Dimaro Folgarida. La sessione mattutina è iniziata con il saluto dei calciatori e di Garcia al numeroso pubblicato presente sulle tribune.

Ritiro Napoli, report primo allenamento

Il gruppo ha svolto la prima fase di lavoro effettuando attivazione in palestra ed esercitazione tecnica con sagome. A chiusura di sessione esercizi di core stability in palestra. Lozano e Gaetano hanno svolto lavoro personalizzato in campo e in palestra. Nel pomeriggio la squadra tornerà in campo per la sessione pomeridiana.