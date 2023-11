Mathias Olivera di scena con la Nazionale. Il difensore del Napoli in campo nella gara di qualificazioni mondiali Argentina-Uruguay terminata con il successo uruguagio per 2-0. Olivera ha disputato tutta la partita. Durante il corso della gara c'è stata una rissa sfiorata proprio tra Olivera e Messi e De Paul. Il numero 10 argentino mette le mani al collo del difensore azzurro. Clicca su play per guardare il video: