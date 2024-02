"Rischio di un Garcia dopo Spalletti?" Parallelo Napoli-Sanremo, la risposta di Amadeus!

Siparietto calcistico che ha visto il paragone con la SSC Napoli, nella conferenza stampa della seconda serata di Sanremo 2024. Col collega Fabrizio Biasin che ha chiesto ad Amadeus se c'è il rischio di un "rischio che si assista ad un Rudi Garcia che arriva dopo Luciano Spalletti".

Amadeus ha risposto in conferenza stampa alla domanda su una sua ipotetica conduzione della prossima edizione del Festival: "Sento il bisogno di fermarmi per pensare ad altro o, qualora ci fosse un giorno la possibilità, di trovare idee nuove. Ma la mia porta è sempre aperta. La Rai troverà un allenatore bravissimo quanto me, Sanremo si ama a prescindere dal conduttore".

