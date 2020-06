Ripresa economica del calcio francese, in settimana incontro la Federazione incontra Macron

Ultime notizie - La decisione di fermare il calcio in Francia avrà delle ripercussioni notevoli sul futuro del movimento calcistico. Proprio per limitare i danni e per studiare una ripresa economica, in settimana è in programma un incontro tra la Federcalcio francese, nella figura del presidente Noel La Graet, incontrerà Macron, presidente della Repubblica. Le perdite della Federazione sarebbero stimate attorno ai 10 milioni di euro mentre per i club professionistici sarà di circa 500-800 milioni di euro.