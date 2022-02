Riparte il progetto Charity della SSC Napoli, all'asta la maglia di Rrahmani durante Napoli-Torino

Il Cuore azzurro continua a battere forte anche nel sociale. All’asta la maglia indossata da Amir Rrahmani durante Napoli-Torino, il ricavato verrà devoluto alla Fondazione Santobono Pausillipon.

Finalità e Dinamica del progetto Charity SSC Napoli

Riparte il progetto Charity della SSC Napoli, realizzato nell’ottica di implementare e consolidare le proprie attività di beneficenza a favore delle associazioni no profit che operano sul territorio campano.

Il progetto prevede la messa all’asta di uno o più “memorabilia” protagonisti delle partite del Napoli (es. una maglia giocata, un pallone utilizzato ecc.), l’asta in partenza il 7 Febbraio vedrà all’asta la maglia indossata da Rrahmani durante Napoli – Torino.

La SSC Napoli collabora con eBay, ed in particolare con la sezione Beneficenza, con l’intento di sostenere e promuovere gli eventi e le attività di beneficenza in Italia e nel Mondo.

Oltre a destinare il ricavato delle aste alle associazioni no profit, uno degli obiettivi del progetto “SSC Napoli Charity” è quello di “accendere un faro” sulle attività sociali di tali associazioni, favorendone la promozione e il supporto, a prescindere dall’acquisto del prodotto SSC Napoli.

Modalità di partecipazione

Le associazioni no profit che intendono partecipare al progetto possono iscriversi attraverso il modulo online presente sul sito sscnapoli.it all’interno della sezione “Progetto SSC Napoli Charity”.

Le organizzazioni no profit che rispetteranno i requisiti necessari per la partecipazione a “SSC Napoli Charity” saranno contattate dal club, e potranno beneficiare del ricavato delle aste loro dedicate.

Beneficiario dell’asta

L’intero ricavato della prima asta verrà devoluto alla Fondazione Santobono Pausillipon.

La Fondazione Santobono Pausilipon nasce nel 2010 con l’obiettivo di supportare l’AORN Santobono Pausilipon nel costante miglioramento della qualità di vita e di cura per i piccoli pazienti ed i loro familiari.

Il centro dell’azione è sempre Il Bambino e l’obiettivo è perseguire l’eccellenza delle prestazioni sanitarie quale risultato di attività di ricerca e clinica d’avanguardia, non trascurando però l’aspetto sociale e psico-pedagogico.

In questi anni di attività la Fondazione ha visto un incremento costante e progressivo delle donazioni sia da parte di soggetti privati che pubblici attestandosi, sempre più, come strumento privilegiato dell’Ospedale per la realizzazione di progetti di forte impatto sociale che hanno contribuito a rendere l’ospedale pediatrico Santobono Pausilipon uno dei migliori centri italiani per la cura e l’assistenza pediatrica.

Sito web https://www.fondazionesantobonopausilipon.it/

Facebook https://www.facebook.com/FondazioneSantobonoPausilipon

Instagram https://www.instagram.com/santobono_pausilipon/

SSC Napoli Charity: tutti insieme per far battere un grande cuore azzurro al fianco di chi ha più bisogno.