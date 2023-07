Tmw - Rinnovo Osimhen più vicino, altro incontro con l'agente: nuove cifre e clausola

Oggi si è tenuto un nuovo incontro fra l'agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, e il Napoli per parlare del rinnovo.

Victor Osimhen

Rinnovo Osimhen le nuove cifre

Se è vero che il club chiede 200 milioni per la cessione del calciatore, dall'altra c'è l'intenzione di prolungare il rapporto per non arrivare a dodici mesi dalla scadenza e la necessità di abbassare le richieste per cederlo a prezzo di saldo.

Come rivela Tuttomercatoweb:

"La valutazione è altissima, ma la clausola di risoluzione potrebbe essere fissata a 120 milioni di euro. L'ingaggio invece sarebbe di 7 milioni all'anno (ora ne percepisce 6) più due di bonus. Insomma, uno sforzo importante, anche perché lo stesso Osimhen potrebbe firmare fino al 30 giugno del 2027".

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli