Concesso un calcio di rigore al Perugia nel finale del primo tempo contro il Napoli per un tocco di mano di Hysaj. Errore dell'arbitro in quanto il pallone tocca prima la gamba del terzino albanese e poi la mano. Il regolamento parla chiaro

"Se il pallone in precedenza impattata prima con un’altra parte del corpo, in quel caso non è fallo".