Rientro Ospina, CdM: ipotesi charter collettino con altri sudamericani della Serie A

Napoli Calcio - David Ospina ci sarà per Napoli-Juventus: questo è poco ma sicuro. La società, infatti, sta facendo il possibile per farlo rientrare il prima possibile dopo l'infortunio e ora spunta anche l'idea di un volo collettivo con altri club di Serie A. Ecco quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno:

Si fa sempre più concreta l’ipotesi del volo privato per consentire al portiere colombiano d’arrivare in tempo. Ci sono stati contatti con le altre società italiane che hanno giocatori impegnati in Colombia-Cile per l’organizzazione di un charter che consenta a tutti di rientrare in campo. Gli “italiani” coinvolti sono Cuadrado della Juventus, Vidal dell’Inter, Pulgar della Fiorentina e Medel della Bologna. Un charter consentirebbe ai quattro calciatori d’aggregarsi in tempo per le rispettive sfide di campionato