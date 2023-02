Retroscena Spalletti-Kvaratskhelia: la frase urlata in inglese dal tecnico

Napoli - Le ultime notizie sul retroscena tra Spalletti e Kvaratkshelia e quello che è accaduto in campo durante Empoli Napoli. Svelata la frase in inglese che l'allenatore avrebbe detto al giocatore dopo un fuorigioco:

“Kvara, you see the line”, “Kvara, look the line”, ovvero "guarda la linea" ad indicare il movimento dei difensori dell'Empoli.