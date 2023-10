Retroscena: i dirigenti del Napoli hanno chiesto a Garcia di ritardare la partenza per Nizza!

Qual sarà il futuro di Rudi Garcia? Per il momento, l'allenatore del Napoli sembra essere stato riconfermato, anche se la società si aspetta un netto cambio di passo già a partire dai prossimi incontri, quando gli azzurri dovranno affrontare Verona, Union Berlino e Milan.

Ultime notizie. Il Mattino rende noto un retroscena riguardante l'incontro di questa mattina all'Hotel Parker's di Napoli: la società del Napoli avrebbe chiesto a Rudi Garcia di rinviare di qualche ora la sua partenza per Nizza. All'incontro hanno partecipato Meluso, Micheli e Sinicropi, ma non il presidente De Laurentiis. I dirigenti hanno chiesto a Garcia spiegazioni sull'involuzione della squadra, manifestando la propria preoccupazione e scontentezza per i risultati ottenuti.