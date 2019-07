Corbo: "Quando Florentino Perez sondò Hamsik la risposta di ADL fu raggelante"

Ultimissime Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis e Florentino Perez, continua il braccio di ferro per James Rodriguez. Nel corso del suo editoriale per La Repubblica oggi in edicola, Antonio Corbo rivela un vecchio retroscena riguardante i presidenti di Napoli e Real Madrid

Comandano i manager con agenzie attrezzate, scuderia folta di campioni, procacciatori a tutti i livelli. Oltre all’organizzazione piramidale, contano le relazioni. Importante è stato un italiano recentemente scomparso: Ernesto Bronzetti, impiegato delle poste in Umbria, emerso come dirigente a Cava de’ Tirreni, diventato un leader grazie all’amicizia con il presidente del Real Madrid: con Florentino Perez ogni sera a cena insieme. Bronzetti è stato vicino anche ad Ancelotti. Raccontava di aver telefonato una volta a De Laurentiis per un sondaggio su Hamsik. La risposta fu raggelante: “Dica a Florentino di chiamare me”. Non vi furono altri contatti, né ve ne sono oggi, perché è delegato Jorge Mendes, il procuratore di James Rodriguez.