Repubblica - Zielinski, oggi la valutazione dello staff medico SSC Napoli: arriva una rassicurazione

Ultime notizie SSC Napoli - Arrivano aggiornamenti sulla situazione Piotr Zielinski dall'edizione odierna di Repubblica:

"L’Atalanta è sullo sfondo. Mazzarri ovviamente non potrà pensare subito alla formazione: attende il rientro dei nazionali per poi cominciare le sue valutazioni. Che riguardano pure Piotr Zielinski: il centrocampista ha lasciato il ritiro della nazionale polacca. La Federazione ha parlato genericamente di angina nel comunicato ufficiale e per qualche ora è salita l’apprensione dei tifosi. Il Napoli poi ha fatto chiarezza: Zielinski ha uno stato influenzale e una tonsillite (sarebbe quindi un’angina tonsillare) che ovviamente preoccupa molto meno. Resta ovviamente in dubbio per la sfida contro l’Atalanta: Zielinski sarà valutato oggi dai medici del club e comincerà la cura. Mazzarri attende gli sviluppi, altrimenti è pronto Elmas".