Repubblica - Rottura ADL-agente Zielinski, adesso troverà sempre meno spazio anche in Serie A

Calciomercato Napoli - Piotr Zielinski e il Napoli, una favola senza lieto fine. Il centrocampista polacco che ha scritto la storia recente del club lascerà in estate direzione Inter, intanto non sarà in lista UEFA e diventa meno centrale nella squadra di Mazzarri.

Ne parla così l'edizione odierna di Repubblica:

"Basta poco a cambiare un copione. Piotr Zielinski lo ha modificato in pochi mesi. In estate disse no ai milioni dell’Arabia Saudita: l’Al Ahli lo ha corteggiato a lungo senza sedurlo. Meglio il Napoli, questa la risposta. Qualcosa, però, è mancato. Il rinnovo del contratto (scade a giugno) non si è concretizzato. I rapporti tra il procuratore Bolek e il presidente De Laurentiis si sono deteriorati a tal punto da rompersi definitivamente già a dicembre. Il rilancio del Napoli (offerta da 4,5 milioni) è stato tardivo, Zielinski ha deciso di restare in Serie A ma con un altro colore sulla pelle dopo otto anni di militanza e uno scudetto. La parola fine è arrivata ieri con una decisione che sa di strappo quasi definitivo. È stato escluso dalla lista Champions. Ma le porte chiuse a Zielinski profumano di mancato rinnovo e rapporto ormai ai minimi termini. Altrimenti uno come lui non sarebbe mai stato escluso. Difficile vederlo in campo: il minutaggio – a parte il match con la Lazio dove l’emergenza era massima – si è ridotta nell’ultimo periodo e rischia di ridursi ancora".