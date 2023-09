Repubblica - Recupero lampo per Politano: la decisione di Rudi Garcia per Genoa-Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Convocato per Genoa-Napoli, Matteo Politano che si era infortunato nel corso del primo dei due impegni dell'Italia, contro la Macedonia del Nord. E si pensava ad uno stop più lungo per lui, dopo l'esito degli esami SSC Napoli:

Ne parla l'edizione odierna di Repubblica Napoli:

"Inizia il tour de force di 7 gare in 23 giorni ma Politano recupera e l’infermeria è vuota: "Gruppo al completo, spazio a chi lo merita". In attacco però non sarà rischiato - nonostante il recupero lampo - Politano e il suo posto se lo contenderanno Lindstrom e Raspadori, che il tecnico francese continua a considerare un jolly e non solo una prima punta".