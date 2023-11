Repubblica - Osimhen convocato per Atalanta-Napoli? La strategia di Mazzarri

Ultime notizie Napoli - Victor Osimhen in odore di convocazione per Atalanta-Napoli: il nigeriano s'era fermato nella scorsa sosta per le nazionali, era il 13 ottobre quando uscì per infortunio contro l'Arabia Saudita. E adesso, dopo più di un mese, potrebbe tornare almeno fra i convocati.

Atalanta-Napoli: la decisione su Osimhen

Il provino decisivo avverrà oggi ma Osimhen può tornare fra i convocati per Atalanta-Napoli. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica Napoli:

"Osimhen taglierà il traguardo tra qualche ora: il provino decisivo è in programma nel corso della rifinitura, ma il numero 9 è vicino alla convocazione. Non partirà però dall’inizio: c’è un po’ di rodaggio da fare per trovare la migliore condizione. Il Napoli lo vuole al top contro Inter e Juventus, quindi a Bergamo toccherà ancora una volta a Raspadori, favorito nel ballottaggio con Simeone".