Repubblica - Napoli, niente conferenze stampa pre-partita: la decisione del club

Ultime notizie SSC Napoli - Siamo alla vigilia di Napoli-Juventus, ma non ascolteremo le parole dei protagonisti: non ci sarà la consueta conferenza stampa pre-partita, con il tecnico Calzona a rispondere alle domande dei giornalisti in sala stampa a Castel Volturno. Allegri invece parlerà alle ore 11.

La decisione del club azzurro sembra ormai definitiva da qui a fine anno, lo scrive l'edizione oggi in edicola di Repubblica Napoli:

"Un’altra vigilia in silenzio. Francesco Calzona non presenterà oggi Napoli-Juventus. Il club azzurro ha deciso ormai di evitare le conferenze pre-partita e non ci saranno eccezioni per il match di domani contro i bianconeri. Parlerà il campo durante la rifinitura che per Calzona è l’unica cosa che conta".

Come comunicato dalla SSC Napoli, quindi, non vi sarà oggi la conferenza stampa della vigilia di Napoli-Juventus con le parole di Calzona.