Repubblica - Napoli-Juve, Calzona punta su Olivera e Zielinski: due ballottaggi per l'11 titolare

Ultime notizie SSC Napoli - Piccoli accorgimenti alla squadra che ha stravinto col Sassuolo, Calzona cambierà qualcosa nell'undici titolare in vista di Napoli-Juventus.

Lo racconta l'edizione odierna di Repubblica che nelle ultime di formazione verso Napoli-Juve scrive:

"Le certezze si chiamano Di Lorenzo e Rrahmani. La terza dovrebbe essere Matias Olivera, favorito nel ballottaggio con Mario Rui, reduce comunque da una buona prova al Mapei Stadium. Per l’altro centrale Calzona dovrà decidere tra la riconferma di Ostigard e il ritorno di Juan Jesus, rimasto a riposo contro il Sassuolo e quindi pronto a rientrare. Discorso simile pure in mediana. Traorè ha completato il terzetto con Lobotka e Anguissa, ma contro la Juventus ha avanzato la sua candidatura Piotr Zielinski che per Calzona è pienamente recuperato in campionato. Il polacco resta una risorsa preziosa fino a giugno e la scelta sarà soltanto tecnica. Il tridente, invece, rappresenta una certezza. Osimhen e Kvaratskhelia sono in grande spolvero. Con loro ci sarà Matteo Politano: ha archiviato l’errore di Cagliari firmando due assist al Mapei Stadium".