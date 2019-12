Repubblica - Multe Napoli: un arbitro non può dirimere più di tre controversie, i calciatori potrebbero ricusare Piacci per una norma internazionale

Ultime notizie calcio Napoli - Continua a tenere banco, in casa Napoli, in maniera del tutto inevitabile la questione relativa alle multe inferte dalla proprietà ai calciatori dopo la decisione di questi ultimi di disertare il ritiro al termine della partita di Champions League contro il Salisburgo. A tal proposito, nell'edizione odierna del quotidiano "Repubblica" vengono svelati alcuni dettagli non di poco conto. A quanto pare, infatti, alcuni giocatori, che stasera si incontreranno con il presidente Aurelio De Laurentiis per la cena a Villa D'Angelo, potrebbero ricusare Bruno Piacci per una norma internazionale secondo la quale un arbitro non potrebbe dirimere più di tre controversie. Nel frattempo, però, il legale Ciacci ha già accettato l'incarico ed al momento gli stipendi di ottobre restano bloccati in attesa di dirimere questa situazione.

Multe Napoli De Laurentiis