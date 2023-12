Ultime notizie Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica racconta dell'infortunio di Elif Elmas:

"La coperta si è ristretta pure a centrocampo con l’infortunio di Elmas, ko per un risentimento alla coscia. Gli esami strumentali chiariranno i tempi di recupero del macedone, diventato una risorsa preziosa per Mazzarri che lo ha impiegato da esterno alto ( a destra) ma anche da mezz’ala. Il Napoli spera di non perderlo per le ultime gare del 2023 considerando i tanti impegni ravvicinati".