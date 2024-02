Repubblica - Hamsik ha aperto al ritorno al Napoli: De Laurentiis intensifica il pressing per convincerlo

Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis ha invitato ieri l'ex capitano azzurro Marek Hamsik, l'obiettivo di Calzona era averlo nello staff del Napoli. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica:

"Calzona. L'intuizione è di Marek Hamsik che gli fa il colloquio di lavoro mentre Calzona è in un’area di servizio a fare rifornimento. “Ciccio” paga il carburante e dice sì. Il binomio funziona. De Laurentiis avrebbe voluto riproporlo interamente pure nel Napoli . Perché allo stadio c’è Marekiaro che torna a casa: è il giocatore con più presenze nella storia del club con 520 partite in 11 anni e mezzo. Partecipa con De Laurentis al pranzo Uefa nell’elegante cornice di Palazzo Petrucci a Posillipo.

Nelle ultime ore ha intensificato il suo pressing per riportare a casa Marek Hamsik. L’ex capitano è atterrato ieri mattina a Capodichino e ha subito raggiunto De Laurentiis a Posillipo, nel ristorante sul mare dov’era in programma il pranzo Uefa con lo staff del Barcellona, guidato dal numero uno Joan Laporta. Ma le attenzioni generali si sono concentrate proprio su Hamsik, preso affettuosamente d’assalto dai tifosi presenti all’esterno del locale. “ Torni a Napoli?”, gli hanno urlato i presenti. Marek ha sorriso e ha risposto in maniera possibilista, senza sbarrare la porta. “Vediamo...”.

Poi si è goduto un altro bagno di folla al suo arrivo al Maradona, dove ha dato la carica al suo amico Calzona prima della supersfida contro il Barcellona. Lo speaker dello stadio ha invitato il pubblico a dargli un “caloroso bentornato” e la folla ha risposto con un’autentica ovazione. Hamsik e Calzona hanno fatto grandi cose insieme nella nazionale slovacca, qualificandosi per la fase finale degli Europei in Germania. Per questo De Laurentiis vorrebbe riproporre il ticket a Napoli, magari in un futuro prossimo. Marek preferirebbe aspettare un po’, per motivi familiari e anche per gli impegni presi con la sua “Academy” a Bratislava. Ma ieri la bandiera azzurra ha aperto uno spiraglio".