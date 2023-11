Repubblica - Futuro di Garcia sarà sicuro lontano da Napoli: ecco quando potrebbe arrivare l'esonero

Come si legge sull'edizione online di Repubblica, il destino di Rudi Garcia è ormai segnato:

"Il destino di Rudi Garcia è già scritto e sarà sicuramente lontano dal Napoli, anche se l'esonero del tecnico francese potrebbe essere ufficializzato senza fretta, visto che la ripresa della preparazione dopo il ko contro l'Empoli è prevista solamente per mercoledì pomeriggio. Aurelio De Laurentiis vuole evitare altri passi falsi e ha convocato a Roma tutti i componenti dello staff tecnico: il capo dello scouting Maurizio Micheli, il direttore sportivo Mauro Meluso e il dirigente Antonio Sinicropi. Dal consulto uscirà il nome del nuovo allenatore degli azzurri, che avrà il compito di trascinare la squadra fuori dalla crisi e rilanciarla ad alti livelli: in campionato e in Champions League".