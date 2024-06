Repubblica - Fissata la presentazione ufficiale di Conte: data e luogo scelto!

Ultime notizie SSC Napoli - Secondo l'edizione oggi in edicola di Repubblica, sarebbero ormai sciolte le riserve su data e luogo della prima conferenza stampa di Antonio Conte da allenatore del Napoli.

Secondo il quotidiano, la presentazione di Conte da allenatore del Napoli avverrà a Palazzo Reale, slitta ancora però il primo contatto con la stampa:

"Per la presentazione ufficiale, invece, bisognerà ancora aspettare. Il Napoli ha scelto una location di grande impatto: il primo giorno ufficiale di Conte sarà celebrato a Palazzo Reale, uno dei luoghi iconici di Napoli che profuma di storia con la splendida Piazza Plebiscito sullo sfondo. L’accordo va soltanto formalizzato, ma c’è già una prima ipotesi per quanto riguarda la data, prevista mercoledì 26. L’attesa della città è spasmodica: gli appassionati non vedono l’ora di abbracciarlo. Il feeling è sembrato automatico. La scintilla della passione reciproca è scoppiata subito e Conte ci ha soffiato sopra con le primissime frasi da condottiero azzurro".