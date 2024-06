Repubblica - Domani Oriali e Gianluca Conte a Castel Volturno! Per la presentazione scartate due ipotesi

Notizie Napoli - L'edizione online di Repubblica fa il punto in merito alle prossime ore di lavoro in casa Napoli col sopralluogo a Castel Volturno dello staff di Antonio Conte:

"Giovedì a Castel Volturno è previsto il sopralluogo dei componenti del suo staff, tra cui l’altro fratello Gianluca e Gabriele Oriali. Il tecnico pugliese arriverà invece in città direttamente la settimana prossima, per la sua presentazione ufficiale. Il presidente sta cercando una sede di prestigio per organizzare l’evento, ma l’intesa economica con il teatro San Carlo non è stato raggiunta e alla Filmauro stanno ancora vagliando i preventivi di spesa ricevuti da Palazzo Reale. Al Maradona non se ne parla e la caccia alla location non è ancora finita".