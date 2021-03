Repubblica - De Laurentiis sostituirà Gattuso con Fonseca o Italiano. Gallani offre il Monza a Gattuso, il mister vorrebbe la Premier

Napoli Calcio - Il Napoli deve affrontare Milan, Juventus, Roma nel giro di sette giorni. Poi, come scrive Antonio Corbo sul sito di Repubblica, potrà dedicarsi anche al suo futuro.

"Il presidente calabrese della Fiorentina lo aspetta, Galliani gli offre il Monza, lui vorrebbe andare in Premier. Meglio chiudere bene la sua avventura a Napoli. De Laurentiis lo sostituirà con Fonseca o Italiano. Magari con un altro. Se Osimhen è il cavallo brado da portare al traguardo, un grande contropiedista, occorre un allenatore da ripartenze. Quelle che non amava Sarri, atteso a Roma. Ma c’è tempo per altre vittorie, questa è la prima di una nuova serie. Se è davvero successo qualcosa di importante"