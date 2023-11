Repubblica - De Laurentiis s'è confrontato con Garcia sulla formazione di Napoli-Empoli: la reazione del tecnico

Ultime news SSC Napoli - La presenza di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno è una costante di queste settimane. E ieri sera ha anche cenato in ritiro con la squadra. Verso Napoli-Empoli, secondo quanto scritto dall'edizione odierna di Repubblica Napoli, il presidente si sarebbe confrontato con Rudi Garcia anche sulla formazione:

"De Laurentiis ha seguito di persona la rifinitura di ieri mattina a Castel Volturno (programmata allo stesso orario della partita di oggi) e si è poi confrontato con Garcia sulle scelte della formazione. Le continue pressioni non stanno giovando al tecnico francese, che dà l’impressione con le sue mosse di essere preoccupato soprattutto di salvare la sua panchina. Si spiega pure così la rinuncia quasi totale nelle ultime settimane al turn over, con tantissimi giocatori che si stanno sobbarcando un minutaggio extra large e altri che al contrario sono rimasti troppo spesso in panchina. Oggi sarà fondamentale trovare il mix giusto, perché il Napoli non ha ancora mai vinto (2 sconfitte e un pareggio) dopo un turno infrasettimanale di Champions League e la stanchezza si farà sicuramente sentire anche con l’Empoli: un avversario debole solo sulla carta - appena 4 gol segnati - visto che al Maradona ha spesso sfoderato delle prove notevoli".