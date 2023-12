Repubblica - De Laurentiis prepara due cessioni: alla Filmauro sarà un buon Natale, i conti sono stati messi in sicurezza

Ultime notizie Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ieri ha annunciato il rinnovo contrattuale di Victor Osimhen, come racconta l’edizione odierna di Repubblica.

Eljif Elmas verso il Lipsia, Victor Osimhen chissà dove a fine stagione:

“Il capocannoniere del terzo scudetto ha ancora cinque mesi per regalarsi un addio in bellezza e De Laurentiis ha stipulato una sorta di polizza assicurativa contro il timore di una stagione fallimentare.

Comunque vada, ormai, i conti sono stati messi in sicurezza e sta per diventare ufficiale la cessione al Lipsia per 25 milioni di Elmas, che ha superato in Germania le visite mediche. Alla Filmauro sarà un buon Natale, molto meno a Castel Volturno”