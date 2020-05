Ultima calcio - E' una Lega di Serie A spaccata. Secondo Repubblica.it, ci sono scontri frontali tra più club. L'Inter di Marotta contro la Lazio di Claudio Lotito.

Serie A

Ma, ancora, i club felici di tornare in campo, tra cui c'è anche il Napoli, e quelli che proprio non ne volevano sapere. E poi c'è Cairo, che non vede di buon occhio il presidente federale Gabriele Gravina. Quasi un tutti contro tutti.