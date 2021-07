Repubblica - Bayern Monaco-Napoli, le scelte obbligate di Spalletti

Napoli - Le ultime notizie sul Napoli da Repubblica sulle scelte di Spalletti che sono abbastanza obbligate. Senza Demme potrebbe riproporre il 4- 3- 3 visto contro la Pro Vercelli dopo l’uscita del tedesco: in porta toccherà a Contini, in difesa spazio a Malcuit, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. La coperta è corta in mediana: Lobotka centrale, Elmas e Zielinski ai lati. Nel tridente spazio a Politano, Osimhen e potrebbe avere una chance dal primo minuto Zedadka che Spalletti ha impostato come esterno alto a sinistra già in Trentino.