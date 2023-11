Repubblica - ADL sonderà di nuovo Conte: spuntano anche altri due nomi

L'edizione online di Repubblica scrive sui possibili successori di Rudi Garcia:

"Il preferito dai campioni d'Italia sarebbe Antonio Conte, con cui ci sono già stati parecchi contatti e che verrà sondato di nuovo a strettissimo giro, nonostante il suo precedente rifiuto. Le alternative più gettonate sono invece Igor Tudor, a questo punto in vantaggio, e l'ex Walter Mazzarri, quest'ultimo con un ruolo di traghettatore. Nella lista è infine entrato Fabio Cannavaro, spettatore in tribuna d'onore al Maradona durante la disfatta dei campioni d'Italia. Ma quella del Pallone d'oro sembra essere per il momento solamente una suggestione".