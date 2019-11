Report SSC Napoli - Rientrati tutti i nazionali, a parte Mario Rui e Ghoulam

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Milan a San Siro di sabato 23 novembre per la 13esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra, sul campo 2, è stata impegnata in attivazione con ostacoli bassi in avvio. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla. Di seguito seduta tattica a tutto campo. Chiusura con partita a campo ridotto ed esercitazioni al tiro. Sono rientrati tutti i nazionali. Allenamento differenziato per Ghoulam. Mario Rui ha svolto parte della seduta in gruppo e parte lavoro personalizzato.