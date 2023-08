Report Ssc Napoli pre Sassuolo: "Rifinitura al Maradona, partitina e lavoro tattico". C'era anche Lozano

"Seduta allo Stadio Maradona per il Napoli questa sera. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo, debutto stagionale di campionato allo Stadio Maradona, in programma domani alle ore 20.45 per la seconda giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione ha svolto partita a campo ridotto e lavoro tattico". Questo il report SSC Napoli.

Gruppo al gran completo, c'era anche Hirving Lozano al centro di una clamorosa voce mercato Napoli: possibile scambio con Bakayoko e un clamoroso ritorno al PSV