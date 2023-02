Report SSC Napoli: Ndombele non si è allenato per motivi familiari

Ultime notizie Napoli. Consueta seduta d'allenamento mattutina oggi allo SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Il Napoli sotto gli ordini di Spalletti prepara il match contro la Cremonese in programma per domani allo stadio Diego Armando Maradona, ore 20:45, 22esima giornata del campionato italianod i calcio di Serie A.

Allenamento SSC Napoli

La SSC Napoli ha comunicato l'esito dell'allenamento di questa mattina, durante il quale la squadra ha prima svolto fase d'attivazione e torello, poi si è concentrata su una partitella a campo ridotto. In chiusura esercitazioni sui calci piazzati.

Ndombele non si è allenato

Il club fa sapere che Diego Demme ha svolto l'intera seduta d'allenamento in gruppo, mentre Tanguy Ndombele non si è allenato per un permesso familiare.